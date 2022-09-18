بتكليف رئاسي.. هشام آمنة: انطلاق تدريب عدد من نواب محافظي الصعيد

انطلقت اليوم بوزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لعدد 11 من نواب المحافظين بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ، على برنامج" إدارة التغيير والإدارة بالنتائج و إدارة بيئة العمل ".

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جميع الكوادر العاملة فى المحافظات فى الجمهورية الجديدة ، حتى تعمل هذه الكوادر على جميع مستوياتها بنفس المفاهيم والأهداف التى تعمل على تنفيذها الجمهورية الجديدة للمحليات.

يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية دورة إدارة التغيير في دعم المهارات اللازمة لنواب السادة المحافظين ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل فى كافة البرامج التنموية والمبادرات فى المحافظات تحت إشراف وبتوجيه المحافظين ، لمواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل ، وبما ينعكس على دعم المحافظات في إدارة التغيير بشكل فعال، و تطبيق مجموعة الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية بغرض تقديم خدمات افضل للمواطنين ، وقيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية التى تستهدفها الوزارة علي مستوى المراكز والقري المستفيدة ايضا من برنامج تطوير الريف المصري كنوع من التكامل نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي VNGi Egypt ، والذي يعد من اكبر الكيانات المتخصصه في تطوير الإدارة المحليه بالعالم.

وأوضح أن تدريب نواب المحافظين يأتي خلال المحور الأول من الخطة التدريبية التى أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسى ، ويركز على تدريب القيادة العليا من نواب المحافظين والسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين داخل المحافظات وصناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة علي موضوعات إدارة التغيير وإعداد استراتيجات تنمية الموراد داخل المحافظات و التخطيط التشاركي وإدارة بيئة العمل اضافة الي امتلاك المهارات المهنية الاساسية المطلوبة في مجال ادارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن تدريب اليوم الاول لنواب المحافظين ركز على تحديد أصحاب المصلحة و أدوارهم ، وتحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ ، وأساليب تطبيقهم على مستوي جميع محافظات الصعيد ، و كأولوية أولى فى المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، و تم التركيز خلال التدريب على الإطار التطبيقي من خلال تقسيم النواب الى مجموعات عمل على الممارسات المطورة.

ولفت إلى أساليب تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ، لافتا إلى الدور الذى سيلعبه نواب المحافظين فى تنفيذ الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف السادة المحافظين خاصة ما يتعلق بالآثر التنموي الذي ستحققه مبادرة "حياة كريمة" من استمرارية عمل المرافق والمشروعات والخدمات للمواطنين.

وعرض نواب المحافظين، خلال ورش العمل العملية ومجموعات العمل عدداً من الأفكار والمقترحات الجديدة الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية صعيد مصر على بعض مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار و الميزات التنافسية للمحافظات.

وأكد على استعدادهم لتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات الجيدة مع زملائهم من جميع المحافظات لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجهها المحافظات ، وتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين .

IMG-20220918-WA0018

IMG-20220918-WA0022

IMG-20220918-WA0019

IMG-20220918-WA0020

IMG-20220918-WA0021

IMG-20220918-WA0023

IMG-20220918-WA0017