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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مراعاة للأزمة الاقتصادية.. جامعة سيناء تعلن لأول مرة عن 30 منحة دراسية

جامعة سيناء
جامعة سيناء

 

أعلن مجلس أمناء جامعة سيناء، توفير منح لأول مرة لأصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة وذلك مراعاة من الجامعة للازمة الاقتصادية الحالية بنسبة خصم تصل إلى 30% من المصروفات الدراسية لعدد 30 طالب بكليات فرعى الجامعة في العريش والقنطرة فى كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة وإدارة الأعمال في فرع القنطرة وكلية الإعلام بفرع القنطرة.

وأكد مجلس أمناء جامعة سيناء ،خلال اجتماعه، أن الحصول على هذه المنحة يكون بعد استيفاء الحد الأدنى للتقدم ، إلي جانب شروط الحصول على المنحة وذلك من خلال فتح طلب للحصول عليها عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDYjN7PDowkjWQFv0IW4qGdjLxsJ3HEZL4ERMYdulVrBIhwA/viewform

وأشار مجلس أمناء جامعة سيناء، إلى أن هذه المنح تأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لدعم الفئات ذوى الظروف الخاصة من خلال إتاحة وتوفير التعليم الجامعى لهؤلاء الطلاب بما يضمن توفير فرص لهم، بالإضافة إلى أن مجلس الأمناء كان أعلن عن عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة وأصحاب الهمم وأيضا أبناء أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمراكز البحثية ومنح لأشقاء الطلاب الدارسين في الجامعة ومنح خاصة لأبناء محافظة سيناء ، وكذلك منح لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتستقبل جامعة سيناء الطلاب بحد ادني 77% للقبول بكلية طب الاسنان ، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعى ، و73% للقبول بكلية الصيدلة ، و66% حد أدنى للقبول بكلية الهندسة ، و61% للقبول بكليات الحاسبات ، و و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.

 وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الآلي في تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والآلات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والإنتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

 كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والاستثمار.

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