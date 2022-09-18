محمد صديق: الزمالك هيسيطر على إفريقيا مع فيريرا

أكد محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام ايليكت التشادي، منتقدًا الأجواء الإفريقية في تنظيم المباريات.



وقال محمد صديق في تصريحات ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الزمالك فنيًا أفضل وأقوى وأجهز من نظيره إيلكت التشادي وبطل الدوري والكأس ويملك لاعبين مميزين ومدير فني يجيد إدارة المباريات".

فيريرا هيسطر على أفريقيا مع الزمالك



وأضاف: "بعض الدول الإفريقية لم تتطور، تلك القارة ستظل على هذا الحال غير الجيد لفترة طويلة باستثناء بعض الدول مثل جنوب افريقيا، المستوى الفني في تشاد أقل من ضعيف واتمنى أن يؤدي الزمالك مباراة جيدة ويتجاوز أزمات الأجواء".

وتابع: "من وجهة نظري طالما فيريرا على رأس القيادة الفنية للزمالك سيسيطر الأبيض على قارة إفريقيا، هذا الرجل لديه امكانيات جيدة ومنظم جدًا، يملك منظومة دفاعية جيدة، ويعتمد على الهجمات المرتدة بشكل جيد، لذا الزمالك قادر على الوصول لمكان أبعد من المواسم السابقة".