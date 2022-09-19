الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان تكشف تفاصيل خدماتها لرواد الأعمال.. إيهاب عبد الرؤوف: نحول الأفكار إلى منتجات مبتكرة.. والدعم مادي يصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان تكشف كيفية دعم رواد الاعمال

مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان نهدف الي تحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات وخدمات مبتكرة

الدكتورة نهي ابو زيد تكشف تفاصيل الدورة الاولي لاحتضان اصحاب الشركات الناشئة

الدكتورة الاء اسامة : توضح كيفية تسجيل رواد الاعمال بالحاضنات التكنولوجيا

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .

و كشف الدكتور الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان فى حوار خاص لصدى البلد اهداف و مجالات الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان و كيفية الاشتراك بها و كافة التفاصيل .

وبدأ الدكتور إيهاب عبد الرؤوف حديثه عن الحاضنات التكنولوجية بتعرف الحاضنات أنها مساحة عمل مشتركة لتقديم العديد من الخدمات لرواد الاعمال والمبتكرين من اجل تحويل افكارهم الى نماذج اولية و منتجات تعمل علي حل القضايا المجتمعية و تساهم في العمل علي تنمية المجتمع .

قال الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان انه يهدف برنامج الحاضنات الي اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

وتابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا أن حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، حيث يعمل علي احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة .

و نوه الدكتور ايهاب عبد الرؤوف حول الفئات المستفيدة من الحاضنات التكنولوجيا انها تعمل علي تقديم كافة خدماتها لكل طالب أو خريج أو عضو هيئة تدريس أو إداري و لديه فكرة أو نموذج أولي لمنتج أو خدمة و يريد تكوين شركة ناشئة .

و تابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان ان الدعم المادى الذ تقدمه الحاضنات لرواد الاعمال و المبتكرين يصل حتي 200 الف جنيه و يمكن للحاضنة ان تمول 5 رواد اعمال سنويا ، كما يتم توصيل كافة رواد الاعمال المشاركين بالمستثمرين حرصا علي تحقيق ابتكاراتهم علي ارض الواقع .

و في حوار اخر كشفت الدكتورة نهي ابو زيد و نائب مدير الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان خدمات حاضنة Biocluster فهي تقدم خدمات الاحتضان تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام" لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ثلاث مجالات و هي :

التكنولوجيا الحيوية:

المواد الحيوية المستدامة، الانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية.

المواد الحيوية المستدامة، الانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية. نظم الهندسة الحيوية الطبية:

المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية".

المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية". تكنولوجيا الأغذية والمشروبات:

تطبيقات خدمات التوصيل، تكنولوجيا الإعداد والتجهيز، إنتاج الأغذية الوظيفية، تطبيقات سلامة الغذاء.

و اشارت الى ان الحاضنات التكنوجيا تعمل علي تسهيل ادارة و تنفيذ المشروعات علي رواد الاعمال و اصحاب الافكار الفريدة من خلال ، الدعم المالى و الدعم الفني ، كما يتم العمل على توفير مكان ادارة المشروع و يتم العمل علي ربط رواد الاعمال بالمستثمرين .

و نوهت تخصيص الجامعة مبني كامل لعمل مكاتب خاصة برواد الاعمال لادارة مشروعاتهم و توفير كافة الخدمات الخاصة بهم بالمبني ، و انه يتم حاليا العمل علي انشائه .

و تابعت الدكتورة نهي ابو زيد أنه علي الراغبين من خريجيها و رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى في التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي التسجيل علي الرابط التالي :

https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5



و قالت الدكتورة الدكتورة الاء اسامة المسؤلة عن حاضة الاغذية و المشروبات بجامعة حلوان فى حوار خاص انه تضم الحاضنة اعداد و تأهيل و دعم رواد الاعمال في مجالات التغذية و ادارة المطاعم ، و تطبيقات خدمات التوصيل ، و انتاج الاغذية الوظيفية و تطبيقات سلامة الغذاء و تكنولوجيا الاعداد و التجهيز .

و قالت الدكتورة الاء اسامة انه يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:

1 - تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان.

2 - توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.

3 -تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

4- إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.

5 -التشبيك مع الأفراد و جهات الاستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

6 -التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية.

7 -التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.



وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

1 -التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية.

2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.



كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات.