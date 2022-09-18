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برلمان

باحثة: الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة انتظرناها طويلا لأهميتها الاقتصادية والعلمية

نورهان موسى
نورهان موسى

أشادت نورهان موسى، أستاذ القانون والباحث في الملكية الفكرية بإعلان الدولة المصرية الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدة أنها خطوة انتظرناها طويلا لأهميتها الاقتصادية والعلمية وتشجيعها على أن تكون مصر دولة حاضنة للعلم والإبداع والتي ستنعكس بالضرورة على الاقتصاد المصري.


وأضافت "موسى"، في تصريحات لها، أن إعلان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في الوقت الذي تستضيف مصر قمة المناخ فرصة عظيمة لترسل رسالة بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت أن حماية الملكية الفكرية لها دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل رؤية الدولة لمستقبل مصر. لذا ننتظر في المستقبل القريب خطوات تنفيذ تلك الاستراتيجية ونتائجها التي يجب أن تضع مصر في خريطة الملكية الفكرية في العالم.

وأشارت إلى ان أهمية حماية الملكية الفكرية تتمثل في كونها تُعد مورداً اقتصادياً هام يعزز التنافسية الاقتصادية للدول، حيث أن التوسع في الاقتصاد الإبداعي يمكنه مساعدة الاقتصاد على الخروج من الأزمات والركود، وخاصة في ظل ما تعاني منه أغلب دول العالم في الوقت الحالي.

وأوضحت  أن حماية الملكية الفكرية يسهم في تشجيع الإبداع والابتكار، إذ يؤدي إلى الحفاظ على تلك الحقوق إلى تشجيع الأفراد على مزيد من الإبداع وتسجيل تلك الإبداعات وتطويرها بشكل مستمر وتراكمها فكريا ومعرفياً.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تهتم بالملكية الفكرية وتحرص على دمجها في سياستها الوطنية وإستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما وأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى يعدوا ركيزة أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نورهان موسى التنمية المستدامة حماية الملكية الفكرية رؤية مصر 2030

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