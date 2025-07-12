اعتقالات واسعة بحق داعمي حركة فلسطين أكشن في بريطانيا بعد حظرها

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم السبت، عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص بتهمة دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، التي حظرت مؤخرا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على خلفية معارضتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على 41 شخصا في لندن، بينما تم توقيف 16 آخرين في مدينة مانشستر، خلال تظاهرات عبر المشاركون فيها عن تأييدهم للحركة.

من جانبها، أفادت مجموعة "ديفيند أوار جوريز" الحقوقية بأن السلطات اعتقلت 86 شخصا إضافيا في مناطق متفرقة من بريطانيا، بما في ذلك احتجاجات شهدتها كل من ويلز وأيرلندا الشمالية.

وكانت السلطات البريطانية قد صنفت "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة في وقت سابق من يوليو، بعد قيام بعض أعضائها باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق أضرار بطائرتين، في خطوة احتجاجية على الدعم البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.

وجاء في بيان صادر عن شرطة لندن أن الاعتقالات تمت بتهم تتعلق بإظهار الدعم لمنظمة محظورة، مشيرة إلى توقيف شخص آخر بتهمة الاعتداء. وكانت الشرطة قد اعتقلت أيضا 29 متظاهراً الأسبوع الماضي خلال احتجاج مماثل في العاصمة.