عقب إلقاء نظره على النعش.. الرئيس الأمريكي يعلق على شخصية الملكة إليزابيث

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الملكة إليزابيث كانت دمثة الخلق وتمثل الكرامة والشرف.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، وزوجته جيل بايدن، نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وظهر بايدن في شرفة بقاعة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يوقع بايدن وجيل في سجل التعازي الرسمي قبل حضور حفل استقبال يستضيفه الملك تشارلز الثالث.

وسيعود بايدن إلى واشنطن الاثنين، بعد حضور جنازة الملكة إليزابيث.

ويُعتقد أن بايدن لديه مجموعة أمنية مكونة من حوالي 400 ضابط برفقته، والتي ستحرسه أثناء إقامته، ما سيجعله ذلك الشخص الأكثر حراسة في الجنازة يوم الاثنين.

وذكر البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن الدعوة الملكية لحضور الجنازة التي تقام الاثنين في كنيسة ويستمنستر كانت موجهة لبايدن وزوجته فحسب.