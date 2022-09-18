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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: تعاون مشترك مع فرنسا في مختلف أنشطة النقل الجوي

وزير الطيران والسفير
وزير الطيران والسفير الفرنسي

استقبل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له مؤكداً على التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا والذى تمتد جذوره لعقود تاريخية طويلة في مختلف المجالات.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على جميع المستويات بما يحقق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مضيفًا أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر فى العديد من المجالات منها الطيران المدني.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتعاون الفعال بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

ومن جهته، أبدى السفير مارك باريتي سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدا أهمية دور قطاع الطيران المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية حيث أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على الشراكة وتبادل الخبرات مع مصر فى مجال النقل الجوي، في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور كبير .

 

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