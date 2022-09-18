ضبط ربع طن حشيش بعد ملاحقة أمنية لـ تاجري مخدرات بالشروق

واصل رجال مباحث القاهرة ملاحقة العناصر الإجرامية ونجحوا في ضبط ربع طن من مخدر الحشيش بحوزة شخصين قبل ترويجها بالقاهرة.



كانت قوة أمنية تابعة لـ مديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط سائق وميكانيكى أثناء إستقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط مجرم نصاب في القاهرة، حيث استغل احتياج المرضى وتحصل على أموالهم نظير إجراء جراحات لهم، كما أنه أوهم المواطنين بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية لهم.

وبإجراء التحريات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام فرق مباحث القاهرة اعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة من القانون

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، فنصت المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا».

عقوبة مزاولة مهنة الطب

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».