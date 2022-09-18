عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ربع طن حشيش بعد ملاحقة أمنية لـ تاجري مخدرات بالشروق

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل رجال مباحث القاهرة ملاحقة العناصر الإجرامية ونجحوا في ضبط ربع طن من مخدر الحشيش بحوزة شخصين قبل ترويجها بالقاهرة.

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط 593 عنصر إجرامي وتعيد 6مليون جنيه لخزينة الدولة

لترسيخ قيم الولاء.. الداخلية تنظم الملتقى الأول لشباب أهالينا والأسمرات وبشائر الخير


كانت قوة أمنية تابعة لـ مديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط سائق وميكانيكى أثناء إستقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط  مجرم نصاب في القاهرة، حيث استغل احتياج المرضى وتحصل على أموالهم نظير إجراء جراحات لهم، كما أنه أوهم المواطنين بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية لهم.

وبإجراء التحريات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام فرق مباحث القاهرة اعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة من القانون

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، فنصت المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا».

عقوبة مزاولة مهنة الطب 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

مخدر الحشيش مباحث القاهرة العناصر الإجرامية مديرية امن القاهرة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

عبر الفيس بوك .. تنتحل صفة رجل لتسجل فيديوهات للفتيات وإستغلالها فى إبتزازهن

سباق سرعة.. ضبط طالبين دهسا مواطنا في التجمع الأول

الزفة باظت.. أمن القاهرة يضبط مشاركين في موكب عُرس للقيادة برعونة

ضبط أجنبي وأخر يتاجران في العملة بالقاهرة

تنبيه لـ سكان المعادي.. غلق نفق القطامية 120 يوم

سنج وسيوف وسواطير.. ضبط شخصين حولا شقة لورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالأميرية

القبض على هارب من 7 سنوات سجن في قضية مخدرات

ترشيحاتنا

بعد استخراج 49 لحالة صدمت الأطباء..3 وصفات مجربة لتفتيت الحصوات

شعبة الاتصالات تزف بشري عن توافر قطع غيار المحمول في الأسواق

خبير صحة الفم والأسنان: شطف الفم بعد استخدام المعجون يسبب إزالة الفلورايد

تبدأ من 50 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك مناسبة لمحدودي الدخل| صور

روشتة عوض تاج الدين للوقاية من الانفلونزا الموسمية

وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات بالحجاب أثارت الجدل لـ حلا شيحة |شاهد

جمبسوت جرئ.. مايا دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

حماتك تاخد مفتاح شقتك .. إطلالات أثارت الجدل لـ " ياسمين عز " بعد تصدرها التريند |شاهد

رغم تجريدها له من ألقابه.. الأمير أندرو يودع والدته الملكة إليزابيث برسالة مؤثرة

فيديو

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ