الببلاوي: بناء دولة جديدة ليس نزهة ولن يتم بشكل سريع

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة عليها مسئولية والمواطن يتحمل جزءا منها للنهوض بالوطن، مضيفا "المواطن يشعر بتحسن مستوى الطرق وتوافر السلع في الأسواق".

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد أن يعرف المواطنون حقيقة الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: "لابد من التفاؤل ومصر قادرة علي تحقيق إنجاز كبير".

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق: "النجاح لن يتم إلا إذا صاحبه جدية وعمل وثقة في النفس، متابعا: "بناء دولة جديدة ليس نزهة ولن يتم بشكل سريع".

وأضاف: "لا تتحقق نتائج دون عمل والدول تتقدم بعرق وجهد الشعوب، موضحا: "مصر في الـ 20 عاما الماضية زاد عدد السكان بدرجة كبيرة وآن الآون للحافظ علي الزيادة السكانية.

