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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمستنفدي الرغبات.. اليوم الفرصة الأخيرة للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن السماح للطلاب  الذين تقدموا  بالمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية ٢٠٢٢ ، و لم   تتم الاستجابة لرغباتهم  وفقا للحدود الدنيا  المقررة  لتنسيق المرحلة  المشار اليها  التقدم  بطلب للجامعة  لتحويلهم  للكلية المراد الالتحاق بها  وفق للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الاهلية .

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أن التحويل مفتوح حتي نهاية اليوم الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ، و يتم ذلك بمجمع الفنون والثقافة  بجامعة حلوان .
 

و تشمل الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية  ٢٠٢٢ :

كلية الهندسة بجامعة حلوان الاهلية : ٢٨٩ درجة علمي رياضة

الفنون التطبيقية :   ٣٠٠ درجة كن علمي  علوم ، علمي رياضة ٢٩١ .

التجارة والتحول الرقمي : ٢٣١ درجة ادبي ، ٢٥٥ درجة علمي


وكشفت جامعة حلوان الأهلية عن أن مصروفات البرامج الدراسية بتنسيق الجامعات 2022 تأتي كالآتي :

‎برنامج هندسة الأنظمة ٤٨٠٠٠ جنيه.
‎برنامج العمارة والتصميم البيئي ٤٨٠٠٠ جنيه.
‎برنامج التصميم الداخلي البيئي ٣٥٠٠٠ جنيه .
‎برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ٣٥٠٠٠ جنيه.
‎برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي ٣٥٠٠٠ جنيه. 

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