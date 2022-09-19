لمستنفدي الرغبات.. اليوم الفرصة الأخيرة للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن السماح للطلاب الذين تقدموا بالمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية ٢٠٢٢ ، و لم تتم الاستجابة لرغباتهم وفقا للحدود الدنيا المقررة لتنسيق المرحلة المشار اليها التقدم بطلب للجامعة لتحويلهم للكلية المراد الالتحاق بها وفق للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الاهلية .

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أن التحويل مفتوح حتي نهاية اليوم الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ، و يتم ذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان .



و تشمل الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية ٢٠٢٢ :

كلية الهندسة بجامعة حلوان الاهلية : ٢٨٩ درجة علمي رياضة

الفنون التطبيقية : ٣٠٠ درجة كن علمي علوم ، علمي رياضة ٢٩١ .

التجارة والتحول الرقمي : ٢٣١ درجة ادبي ، ٢٥٥ درجة علمي



وكشفت جامعة حلوان الأهلية عن أن مصروفات البرامج الدراسية بتنسيق الجامعات 2022 تأتي كالآتي :

‎برنامج هندسة الأنظمة ٤٨٠٠٠ جنيه.

‎برنامج العمارة والتصميم البيئي ٤٨٠٠٠ جنيه.

‎برنامج التصميم الداخلي البيئي ٣٥٠٠٠ جنيه .

‎برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ٣٥٠٠٠ جنيه.

‎برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي ٣٥٠٠٠ جنيه.