لمستنفدي الرغبات.. اليوم الفرصة الأخيرة للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن السماح للطلاب الذين تقدموا بالمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية ٢٠٢٢ ، و لم تتم الاستجابة لرغباتهم وفقا للحدود الدنيا المقررة لتنسيق المرحلة المشار اليها التقدم بطلب للجامعة لتحويلهم للكلية المراد الالتحاق بها وفق للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الاهلية .
وكشفت جامعة حلوان الأهلية أن التحويل مفتوح حتي نهاية اليوم الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ، و يتم ذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان .
و تشمل الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الاهلية ٢٠٢٢ :
كلية الهندسة بجامعة حلوان الاهلية : ٢٨٩ درجة علمي رياضة
الفنون التطبيقية : ٣٠٠ درجة كن علمي علوم ، علمي رياضة ٢٩١ .
التجارة والتحول الرقمي : ٢٣١ درجة ادبي ، ٢٥٥ درجة علمي
وكشفت جامعة حلوان الأهلية عن أن مصروفات البرامج الدراسية بتنسيق الجامعات 2022 تأتي كالآتي :
برنامج هندسة الأنظمة ٤٨٠٠٠ جنيه.
برنامج العمارة والتصميم البيئي ٤٨٠٠٠ جنيه.
برنامج التصميم الداخلي البيئي ٣٥٠٠٠ جنيه .
برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ٣٥٠٠٠ جنيه.
برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي ٣٥٠٠٠ جنيه.