مصرع شابين غرقاً داخل حمام سباحة في البحيرة

لقي شابين مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة أحدي مزارع غرب النوبارية بمحافظة البحيرة اليوم، وجري نقل الجثتين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بغرق شابين

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة شابين إثر غرقهما داخل حمام سباحة داخل أحدي مزارع غرب النوبارية وجرى التحفظ على الحثتين تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفين

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عبد القادر خميس عبد القادر، ٢٠سنة، مقيم الجيزة، أحمد سامي فتحي، ٢٢سنة، مقيم الجيزة عمال بذات المزرعة، وحفظت الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتي وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.