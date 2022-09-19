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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد زراعة عين شمس: تناول عسل النحل يجعلك أكثر نشاطا وحيوية

حشرة النحل
حشرة النحل

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن إناث النحل فقط هي التي تلدغ، ولا تمتلك ذكور النحل آله لسع ويمكن للنحل أن يشعر بالهرمون الذي يتحول الي فيرومون الذي يطلقه الإنسان عندما يكون خائفًا، لذلك عند شعور النحل أن خليتهم مهددة يبدأون بالهجوم للدفاع عن الطائفة
ونحلة العسل هي الحشرة الوحيدة التي تجعل الإنسان يأكل الطعام الذي تنتجه .
 

وأوضح الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن نحل كل طائفة له تعريف خاص بطائفته وهو لغة التفاهم والتواصل بين أفراد طائفة نحل العسل تتم بواسطة: اولا، الفيرمونات لنقل الرسائل والتعاملات بين الافراد، ثانيا، الحركات الراقصة لتحديد الاتجاهات والمسافات بين الخلية ومصادر الغذاء، ثالثا، تبادل الغذاء trophallaxis بين الافراد وبعضها (سلوك اجتماعي راقي)
ابتكر الملك المصري القديم بيبي الثاني طاردًا ذكيًا للحشرات. كان يغطي العبد بالكامل بالعسل حتى ينجذبوا إلى العسل وليس إليه.

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وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن تناول العسل يجعلك أكثر نشاطا وحيوية ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين وظائف المخ.

فوائد عسل النحل


عسل النحل يتمتع بخصائص عديدة، فهو مضاد للبكتيريا ومطهر، إلى جانب احتوائه على المغذيات المهمة لصحة الإنسان.

1 المساعدة في علاج الجروح والحروق

2 تقليل فترة الإصابة بالإسهال

3 التقليل من مشكلة ارتجاع المريء

4.علاج أعراض نزلة البرد والسعال
5 فوائد عسل النحل الأخرى
6محاربة الالتهابات.
7مصدر جيد للطاقة.
8خفض مستويات الدهون المرتفعة في الجسم.
9تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة.
10الحفاظ على صحة الفم والأسنان.
11مفيد للبشرة والشعر.
12محاربة رائحة الفم الكريهة.
13التخلص من الحازوقة.
14القيم الغذائية لعسل النحل

النحل إناث النحل ذكور النحل فيرومون الحشرة طائفة نحل العسل

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