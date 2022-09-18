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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناعة النواب: يجب الإفراج الفوري عن البضائع الموجودة بالجمارك

الجمارك
الجمارك

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية قطعت شوطا طويلا يبلغ 70% في حل المشكلات التي كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعي لحل المشكلات الصناعية، وتم إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها مدة 3 سنوات.

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وأضاف معتز محمود، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية CBC، أن أسلوب الدولة في دعم الصادرات معقد، ويجب اتخاذ حلولا فعالة لتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على تغيير القوانين المعيقة للاستثمار وتحديث الخريطة الصناعية المصرية في القريب العاجل.

 

فيما قال المهندس بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الموظفين في الشركات الصناعية المختلفة يأملون في أن يشعروا بما يتم تداوله من دعم الصناعات عبر زيادة حوافزهم، مضيفا: "المواطن عايز يلاقي الكلام ده في السلع اللي رايح يشتريها أيا كانت ويلاقيها موجودة".

 

وأضاف "ديمتري"، خلال استضافته بالبرنامج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بضرورة العمل على تطوير الصناعة، وقام رئيس الوزراء بالتصديق، وفي النهاية ومع بدء التنفيذ فتلك القرارات تتعثر، متابعا: "الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قامت عليها اقتصاديات دول كبيرة منها اليابان والصين، نحن لن نخترع العجلة ونقول الصناعات الصغيرة مهمة أو غير مهمة".

 

من جانبه، قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه من قبل برفع قيمة الصادرات المصرية من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة عكس ضرورة شحذ الجهود خلال الفترة المقبلة، وكذا تعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ توجهات الرئيس.

 

وأوضح خلال استضافته بالبرنامج، أن الدولة تسعي إلى جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الكبيرة، لأن لهم محطات تسويقية كثيرة حول العالم، فيما تظل المشكلة الأساسية في الصناعة المصرية هو تعثر عددا من المصانع بشكل مالي أو تسويقي، "لما نشتغل مع علامة تجارية كبيرة فهما عندهم محطات تسويقية ومش بندخل في التعثر"

 

وتابع: “عندنا معوقات داخل القطاع الصناعي حاليا وتتمثل في مستلزمات الإنتاج، وتم مناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، والبضائع الموجودة بداخل الموانئ المصرية بكميات كبيرة تتسبب في إعاقة خروج المنتجات للمواطنين”.

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