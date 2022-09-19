ياناسي وعدك .. قصة أغنية أستولى عليها عمرو دياب من أحمد سعد

حل الفنان فارس العائد إلى الساحة مجددا بعد غياب طويلة ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير كلام الناس المذاع على فضائية mbc مصر.



وتحدث فارس فى الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس التى يكشفها أمام الكاميرا لأول مرة ومنها أزمة مع عمرو دياب بسبب أحمد سعد.





تفاصيل أزمة فارس مع عمرو دياب

وكشف فارس خلال الحلقة أن منذ عدة سنوات وتحديدا بداية ظهور المطرب أحمد سعد كان هناك أغنية بعنوان "يا ناسي وعدك" كان من المفترض أن تنضم لأغاني ألبومي “سحر عينك” وأثناء تسجيلها فى الإستديو قررت أتركها لأحمد سعد ليضمها لأول ألبوم فى مشواره الفني وبالفعل قام بغنائها بدون مزيكا وتم الأتفاق أن هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الأول.





وتابع فارس: وعندما كنت أسجل إحدى أغنياته داخل استديو صوت جاء عمرو دياب حيث أنه كان يسجل ألبومه الجديد فى نفس الأستديو فقررت أن أعرض عليه الأغنية من باب تشجيع المطرب الشاب أحمد سعد وفور خروجه من الاستديو تفاجئت أنه تواصل مع منفذين الأغنية وقام بالاستيلاء عليها دون معرفتي وهو ما اغضبنى بشدة وأغضب أحمد سعد الذي كان يبدأ مشواره الفني.





رد فعل فارس مع عمرو دياب

وأكد فارس أنه عندما سمع أغنية ياناسي وعدم بصوت عمرو دياب عاتبه عتاب شديد، مشيرا أن الأمر تطور إلى قطيعة بينهما بسبب تلك الأغنية.





تفاصيل أغنية ياناسي وعدك



وأشتهرت أغنية ياناسي وعدك بصوت عمرو دياب عندما تم تسريبها على النت بصوته نسخة “جايت” ولم يطرحها عمرو فى ألبوماته وأكتفي بطرحها على النت وأيضا رفض أحمد سعد غنائها بعد ما عرفها الجمهور بصوت عمرو دياب وهي من ألحان تامر علي وتوزيع طارق توكل.

أغنية "عصبي" تعيد المطرب فارس





كشف المطرب فارس عن قيامه بتسجيل أغنية جديدة بعنوان "عصبي" وقام بغنائها داخل استديو البرنامج، مشيرا إلى أنه قام بتسجيل ٥ أغاني أخري للعودة للفن مرة أخري. وأضاف أنه عندما يخطئ يعاقب نفسه بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه ترك الفن في عز نجوميته وشهرته التي وصل لها في ذلك الوقت.