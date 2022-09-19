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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلق ناري.. مصرع مسجل خطر في مشاجرة بحي السلام بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 
شهدت منطقة حي السلام بمركز شرطة ثان بمحافظة الاسماعيلية، مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري، خلال مشاجرة مع آخرين، وجاري  ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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البداية عندما تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية  إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من مجمع الإسماعيلية الطبي ، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفي على الفور.

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وجرى تشكيل فريق بحثي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى ، تحت تصرف النيابة، والتي من المنتظر أن تصرح  بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.
واوضحت التحريات الأولية حول الواقعة أن المجني عليه مسجل خطر له سجل إجرامي ومتهم في اكثر من واقعة.
 

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