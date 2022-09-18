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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلول الري وتحديات الزراعة.. ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية في حزب حماة الوطن

خلال اللقاء
خلال اللقاء

ناقشت منصة مناخ الإسماعيلية في ندوة أقامتها المنصة علي هامش مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27" حلول الري وتحديات الزراعة خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع حزب حماة الوطن وفي إطار المبادرة التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27).

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وتحدثت الدكتورة عفاف جلال أمينة المرأة في الحزب عن أهم التحديات الزراعية وتأثير التغيرات المناخية السلبي علي بعض المحاصيل وكيفية التغلب عليها أو التخفيف منها.

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كما ناقشت الندوة حلول ممكنة للري الذكي ترشيدا للاستهلاك للحفاظ علي المياه، وكيفية الحفاظ الطبيعي لغذاء الحيوان مثل السيلاج وهو الذرة كغذاء للحيوان وبطرق يبقي فيها طازجا للحفاظ عليه من التغيرات المناخية حفاظا علي قيمته الغذائية وللحفاظ علي الثروة الحيوانية.

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وناقشت الدكتورة عفاف جلال أهمية الزراعة الداخلية وزراعة الأسطح بما يمكن من محاصيل بسيطة يمكنها أن توفر بعض الخضروات للأسرة في محاولة الاكتفاء الذاتي شارحة بعض الطرق الحديثة الناجحة التي تم تنفيذها في بعض المناطق.
وقالت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة الاسماعيلية لن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنفذها المنصة في الإسماعيلية بالتعاون مع بعض الشركاء الفاعلين كالاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وقالت ان الندوة تأتي بتوجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى والأمين العام للحزب لتوعية الاعضاء بما يدور في التغيرات المناخية وتاثيرها علي القطاع الزراعي في مصر وكيفية مواجهتها والآثار السلبية علي الزراعة في الفترة الحالية.
وتناولت عطا في حديثها تعريف المناخ ، والأسباب التي أدت الي التغير المناخي وطرق الوصول للحلول للخروج بالتكيف والتخفيف من الأزمه المناخيه والآثار السلبيى علي القطاع الزراعي في مصر.
وشارك أعضاء امانة الحزب  بتقديم حلول ودور الحزب في قضايا تغير المناخ بمختلف تخصصات أماناته بحضور لواء عبد الحليم عزوز امين الحزب بالإسماعيلية واسلام نجم الدين امين التدريب والتثقيف بمشاركة مني عباس أمين الإعلام في الحزب.

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