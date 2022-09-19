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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

حرق الدهون
حرق الدهون

إذا كنت تبحثين عن طرق سريعة لرفع معدلات الحرق والتخلص من الوزن الزائد يمكنك الأعتماد على تناول المشروبات التالية لن يتكلف تحضير المشروب الواحد أكثير من 10 إلى 20 جنيها ويقدمها طبيب المشاهير الدكتور مصطفى عفيفي عبر صفحته على “إنستجرام” ولقب بطبيب المشاهير أو النحات الساحر لظهوره مؤخرا مع الكثير من المشاهير عبر خاصية الأستوري الخاصة بهم عبر إنستجرام وآخرها كانت عبر خاصية الأستوري على إنستجرام  للفنانة ميريهان حسين، 

وقدم طبيب المشاهير أفضل مشروب سحري يحول جسمك لماكينة  حرق دهون

 

ديتوكس التفاح الأخضر والكرفس 

مكونات المشروب

2 تفاحة أخضر
كرفس
4 ورقات نعناع
ليمونة شرائح
شرائح جنزبيل فريش

طريقة تحضير المشروب

وأشار إلى أنه يمكن تحضير المشروب بطريقتين، الطريقة الأولى سحقها جيدا في الخلاط حتى تمتزج تماما.

الطريقة الثانية:

يمكن تقديم المشروب كديتوكس، حيث يتم إحضار وعاء ووضع حوالي 2 لتر ماء ووضع جميع المكونات.

ولفت إلى أنه يفضل تناول المشروب لمدة 21 يوما كسناك كلما شعرت بالجوع ويفضل مرة قبل الفطار ومرة قبل النوم ومرتين سناك.

مشروب الجنزبيل والليمون

مكونات مشروب التخسيس

زنجبيل فريش

شرائح ليمون

سكر دايت

ملعقة كركم

رشة صغيرة من الفلفل الأسود

ماء مغلي

طريقة تحضير مشروب التخسيس

في وعاء يتم الماء حوالى كوب ونصف وإضافة كافة المكونات وترك المكونات على النار حتى تمام الغلي وترك المشروب حتى يبرد تماما ثم يوضع في زجاجة ويتم تناوله على مدار اليوم


مشروب الخيار والكرفس 

خيار 
كرفس
بقدونس
شبت 
ليمون
مياه

طريقة تحضير المشروب 

في وعاء به ماء فاتر يتم تقطيع كل من الشبت والكرفس والبقدونس والخيار قطع كبيرة الحجم ثم يتم إضافة بعض شرائح الليمون ويمكن ترك الوعاء المحتوي على جميع المكونات داخل الثلاجة  لمده ساعتين .

أخرجي الوعاء ويمكنك البدء  في تناوله على مدار اليوم بشكل يوميا للحصول على نتيجة ملحوظة.

 

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