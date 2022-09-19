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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة.. الحقن المهجري باستخدام الأكسجين النشط نسب نجاحه عالية

الدكتور طارق الطنبولى
الدكتور طارق الطنبولى استشارى العلاج بالاكسجين النشط

أكد الدكتور طارق الطنبولى، استشارى العلاج بالاكسجين النشط، أن الحقن المهجري باستخدام الأكسجين النشط نسب نجاحه عالية.

 

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طارق الطنبولى يكشف طرق علاج اختلال المناعة بالاكسجين النشط

وأوضح طارق الطنبولي، خلال حواره مع برنامج "انا والطبيب"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية مارى نعيم، أن الاكسجين النشط يستخدم فى علاج الأمراض التى تنتج عن اختلال المناعة.

 

ضبط اختلال المناعة


وتابع الطنبولى: أن الاكسجين النشط يساعد فى ضبط اختلال المناعة، سواء كانت مرتفعة او منخفضة.

وأكد طارق الطنبولى، أن العديد من ابحاث الدكتوراه أثبتت فاعلية الاكسجين النشط بنسبة تتجاوز الـ 80 %.

وأشار طارق الطنبولى، إلى أن الأمراض المزمنة التى تسببها المناعة تحتاج من 12 لـ 18 جلسة أكسجين نشط.
 



 

طارق الطنبولي الحقن المهجري الاكسجين النشط الدكتور طارق الطنبولي اخبار التوك شو

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طارق الطنبولى يكشف طرق علاج اختلال المناعة بالاكسجين النشط

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