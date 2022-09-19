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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن فتحية قتل ابني.. تفاصيل مقتل شاب داخل صيدلية في الإسماعيلية

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

شهدت منطقة حي السلام بمركز شرطة ثان بمحافظة الإسماعيلية، مقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري، خلال مشاجرة مع آخرين داخل صيدلية، وجاري ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طلق ناري.. مصرع مسجل خطر في مشاجرة بحي السلام بالإسماعيلية

من جانبها كشفت شهود عيان تفاصيل الواقعة لصدي البلد، حيث أكدت أن هروب المجني عليه من المتهمين ومحاولته الاختباء داخل صيدلية بشارع الغابة إلا أنهم عثروا عليه، وقاموا بالهجوم علي الصيدلية واصابته بطلق ناري أودى بحياته بعد نقله إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.

أضافوا أنهم لم يتمكنوا من ضبط الجناة والذين فروا هاربين من خلال استقلالهم  دراجات نارية بعد لحظات من وقوع الحادث.

من جانبها أكدت جيران المجني عليه أنه مقيم بمنطقة السابعة وسبق أن اتهم في عدة جرائم سابق منها ضرب وسرقة بالإكراه وأحداث شغب.

في السياق ذاته، ردد والد المجني عليه كلمات غير مفهومة لحظة إبلاغه بوفاة نجله داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، ولكنها تؤكد معرفته بهوية قاتل نجله، حيث قال “ ابن فتحية قتل ابني”. 

البداية عندما تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية  إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من مجمع الإسماعيلية الطبي ، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفي على الفور.


وجرى تشكيل فريق بحثي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى ، تحت تصرف النيابة، والتي من المنتظر أن تصرح  بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

واوضحت التحريات الأولية حول الواقعة أن المجني عليه شقي خطر له سجل إجرامي ومتهم في اكثر من واقعة.
 

الاسماعيلية حي السلام مقتل شاب صيدلية مجمع الإسماعيلية الطبي مدير امن الاسماعيلية

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