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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يشترط على إدارة الزمالك ضم لاعب جديد من اختياره.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أبدى تمسكه بالتعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الصيفية الجارية وطالب إدارة ناديه بحسم الصفقة بشكل رسمي.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يسعى الزمالك إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية لسد العجز الذي يعاني منه الأبيض في بعض المراكز".

وأضاف:" فيريرا أبلغ مسؤولو الزمالك أن اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية وسيكون إضافة قوية للابيض بجانب الثنائي زكريا الوردي لاعب الرجاء السابق ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز السابق".

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علق بدر حامد نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إيليكت التشادي، بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال بدر حامد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يمر بفترة رائعة تشهد انتعاشة، على مستوى تركيز اللاعبين وقوة الجهاز الفني" .

 

وبالنسبة للصفقات الجديدة قال: "لا يمكن الحكم على أي لاعب قبل أن يخوض المباريات ويشارك خلالها، ولكن الزمالك في حاجة إلى التعاقد مع لاعب بمركز الظهير الأيمن، وكذلك لابد من التعاقد مع مهاجم بجانب سيف الدين الجزيري" .


وواصل: "شيكابالا سوف يستعيد أمجاده مع فيريرا، وأحمد مصطفى زيزو سيقدم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تألق اللاعبين الناشئين مثل سيد عبد الله نيمار" .


وختم حديثه قائلا: "فيريرا لديه جرأة ويعرف جيدا كيفية توظيف اللاعبين في الملعب"

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