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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يلوم الأهلي ومجلس ادارته على خسارة الدوري.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي كان بسبب فني بحت وليس أي أسباب أخرى.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي لم يقدم مستوى فني جيد في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز وخسر لقب الدوري بسبب فني بحت فضلاً عن ابتعاد أكثر من لاعب عن مستواه الفني من اللاعبين الكبار".

وتابع:"وليد صلاح الدين من أهم مواهب النادي الأهلي والإصابات أثرت في مشوار "الموهوب" وليد صلاح الدين مع الفريق الأحمر قبل الاعتزال".

كواليس مران الاهلي.. 

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ‏والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت ‏بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.‏

من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏
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وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التتش، ثم خاض ‏الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

 

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