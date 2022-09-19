رئيس مدينة الحسنة يتفقد مصنع الأسمنت الرمادي بوسط سيناء

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ،رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء مصنع الأسمنت الرمادي بوسط سيناء ، تشجيعا للصناعات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة ، بهدف تحقيق التنمية الشاملة ، وكان في استقباله أحمد مباشر مدير عام مصنع اسمنت سيناء ،و محمد عبد العزيز مدير الأمن والسلامة، و سعد عيد مدير الصيانة .



أقسام الإنتاج

حيث تم عمل جولة داخل المصنع لتفقد أقسام الإنتاج المختلفة ، و أعرب عن سعادته بزيارة هذا الصرح الاقتصادي العظيم الذي يضاف لمنظومة الإنتاج بالمنطقة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج،الي جانب توفير فرص عمل كبيره للشباب في مختلف التخصصات.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة ، أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الاستراتيجية الهامة جدا ،والتي تعد أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات خاصة قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القري وغيرها.

وأكد المهندس مدير عام مصنع أسمنت سيناء أن المصنع يحتوي علي خطي إنتاج بطاقة إنتاجية حوالي ٣ ملايين طن سنوياً ، كما يوفر تشغيل عماله ثابتة بنحو ٦٠٠ عامل ، بالإضافة إلي توفير خدمات العمالة البديلة بجانب أسطول شاحنات لنقل الأسمنت ، وهذا ما ساهم بحد كبير في إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات وفتح أفاق جديدة نحو التنمية الشامله بمنطقه وسط سيناء.



