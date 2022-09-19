شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل دهسا أسفل عجلات حفار بقنا

لقي عامل مصرعه دهسا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أسفل عجلات حفار أثناء عمله بمشروع الصرف الصحى بقرية البحري سمهود التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد ورود بلاغ بمصرع عامل دهساً ، أمام عجلات حفار أثناء العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية البحرى سمهود.



بالانتقال والفحص، تبين مصرع زين العابدين حسين خلف ٤٢ عاماً مقيم بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، و أنه لقى مصرعه فى الحال عقب دهسه بطريق الخطأ من قبل حفار فى منطقة عمل.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



