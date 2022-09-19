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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة طفلين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

مشرحة
مشرحة

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دشنا الزراعي شمال قنا .

 

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية يقودها طفلان، نتج عنه مصرع طفل و إصابة الآخر.

 

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بالانتقال لموقع الحادث والفحص، تبين مصرع عطالله رفاعى ١٥ عاماً ، و إصابة خالد أبوالحمد ١٤ عاماً.

 

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، و المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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