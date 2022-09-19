مصرع وإصابة طفلين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دشنا الزراعي شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية يقودها طفلان، نتج عنه مصرع طفل و إصابة الآخر.

بالانتقال لموقع الحادث والفحص، تبين مصرع عطالله رفاعى ١٥ عاماً ، و إصابة خالد أبوالحمد ١٤ عاماً.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، و المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.