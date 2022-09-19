عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحمي العالم من الكوارث.. مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار

صدى البلد

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة عن مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار فى مجال الأمن و الإنقاذ.

قال المهندس خالد رفعت المعيد بكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا، إن الابتكار عبارة عن طائرة، تستخدم فى مساعدة هيئة الدفاع المدني، وبها كاميرا، وتستطيع حمل مهمات ثقيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الابتكار الجديد يستطيع الاستخدام فى تفكيك الالغام.

ولفت إلى أن هذا الابتكار من الممكن أن يستخدم فى اكتشاف موقع الحرائق، و إطفاء الحرائق فى وقت سريع جدًا، لآن الابتكار يستطيع حمل أى وزن مهما كان كبير، فهو يحمى من كوارث كبيرة تضرب العالم.

وأشار إلى أن العالم يعانى من تغيرات المناخ و هناك حرائق فى بعض الأماكن بالعالم، و هذا الابتكار سيساعد العالم، فى تقليل حوادث الحرائق.

 

معرض جنيف الدولي جنيف الدولي جامعة الدلتا جامعة الدلتا للعلوم جنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

ترشيحاتنا

استغل ضعفها وتناوب الاعتداء عليها .. إعدام "نباش" هتك عرض ابنته المعاقة

يؤدي للوفاة.. رئيس لجنة تصنيع الدواء يحذر من خطورة لبان النيكوتين

أدمنت النظر للسيدات في الشارع فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

حجازي: بدء البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي لـ4117 معلمًا وأخصائيا

الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. تعرف على الأسعار اليوم

صفقة أجنبية منتظرة.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي بالحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

كل إطلالة أغلى من اللي قبلها.. سعر صادم لملابس درة بأحدث ظهور

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ