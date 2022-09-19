يحمي العالم من الكوارث.. مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة عن مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار فى مجال الأمن و الإنقاذ.

قال المهندس خالد رفعت المعيد بكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا، إن الابتكار عبارة عن طائرة، تستخدم فى مساعدة هيئة الدفاع المدني، وبها كاميرا، وتستطيع حمل مهمات ثقيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الابتكار الجديد يستطيع الاستخدام فى تفكيك الالغام.

ولفت إلى أن هذا الابتكار من الممكن أن يستخدم فى اكتشاف موقع الحرائق، و إطفاء الحرائق فى وقت سريع جدًا، لآن الابتكار يستطيع حمل أى وزن مهما كان كبير، فهو يحمى من كوارث كبيرة تضرب العالم.

وأشار إلى أن العالم يعانى من تغيرات المناخ و هناك حرائق فى بعض الأماكن بالعالم، و هذا الابتكار سيساعد العالم، فى تقليل حوادث الحرائق.