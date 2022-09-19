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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوج من 21 كلية بجامعة حلوان يشارك في ندوة للتعريف بمؤتمر المناخ

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك فوج من طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان من 21 كلية بالجامعة تحت شعار "قادة مستقبل مصر"، بالإضافة إلى أساتذة ومسئولين وإداريين بالجامعة في الندوة التثقيفية التي عقدت بعنوان الإعلام والتعريف بقضايا البيئة، في مركز إعلام مطروح وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

 

وشارك وفد جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية، الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بكلية الهندسة ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومشرف الفوج، د محمد علي رائد الفوج ، تطرق اللقاء إلى الحديث عن التحديات التي تواجه العالم جراء التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة الانبعاثات الغازية الدفيئة، وما تسببه من مشكلة الاحتباس الحراري، كما تمت مناقشة آليات الحد من التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ على كل الأصعدة والمحاور وترشيد الطاقة والتوجه إلى الطاقة البديلة.

 

وتطرق اللقاء الي أهمية قمة المناخ السابعة والعشرين التي تعقد بمشاركة 60 من ملوك ورؤساء الدول ورؤساء المنظمات وما يقرب من 140 ألف مشارك، والتي تتناول مناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وهى: البحث العلمى وتمويل المشروعات وتحسين المناخ وملف إزالة الكربون والتكيف مع الزراعة وتراجع كميات المياه العذبة ونحر شواطئ البحار والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي ومناقشة الحلول الممكنة للمشكلات البيئية.  

 

كذلك تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على البيئة، كذلك تم إلقاء الضوء على الآثار البيئية والإقتصادية والصحية، المترتبة على التغيرات المناخية، كما تم شرح لمفهوم التغيرات المناخية ، والآثار المترتبة على التغيرات المناخية وأثرها على البيئة وصحة الإنسان، و مفهوم الاحتباس الحراري ، ومظاهر التغيرات المناخية، ومفهوم التوازن البيئي، وتأثير التغيرات المناخية على  الزراعة، و السياحة و الصحة. 

 

 

جامعة حلوان البحث العلمي رئيس جامعة حلوان

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