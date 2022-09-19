مذكرة تفاهم بين العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وقع المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ مذكرة تفاهم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لتعزيز أدوات التعاون المشترك في الدول العربية، وخاصة أن المنظمة لديها برامج متنوعة في كل من مصر، البحرين، السعودية، الإمارات، المغرب، جيبوتي، والسودان، وهي تتوسع في أنشطتها لتشمل كافة الدول العربية.

وأفاد بيان للبرلمان العربي بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى حماية وتعزيز ونشر ثقافة وأدوات وآليات ضمان الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء في كل من منظمة التعاون الإسلامي والعالم العربي، من خلال تمكين النظم الغذائية المستدامة في العالم العربي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تحتم ضرورة التحرك وتنسيق الجهود المشتركة من أجل إيجاد سبل لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الدول العربية من آثار وأيضا ما خلفته أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

كما تعكس مذكرة التفاهم تقديم توصيات عملية إلى متخذي القرار للمساعدة في حل هذه المشكلة، ويتعاون كل من المرصد والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في بناء مؤشرات المؤشر العربي للأمن الغذائي في الدول العربية والذى تبناه المرصد ويجري العمل عليه.

جدير بالذكر أن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان وقع على مذكرة التفاهم ممثلا عن المرصد، ويرلان بيدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ممثلا عن المنظمة .

يذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ("IOFS")، هي منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ("OIC")، وتتولى الأنشطة في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية، ومقرها مدينة نور سلطان، بجمهورية كازاخستان .