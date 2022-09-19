عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل | بث مباشر لـ جنازة الملكة إليزابيث بحضور رؤساء العالم

إليزابيث الثانية
إليزابيث الثانية

فى خدمة مميزة، من صدى البلد، نقدم لكم بثا مباشرا لـ جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بمشاركة قادة و رؤساء العالم، ووفود من جميع الدول.

txt

استعدادات الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية

txt

بينهم دولة عربية.. 6 دول فقط لم توجه لها الدعوة لجنازة الملكة اليزابيث.. لماذا؟

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو لوصول القادة والزعماء للمشاركة فى الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.

ووجهت حكومة بريطانيا عدة دعوات الأسبوع الماضي، لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية؛ إذ من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب يتقدمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الكومنولث، فضلاً عن اصطفاف عشرات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية الذين سيأتون لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش.

إليزابيث الثانية إليزابيث صدى البلد جنازة بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شرقية يغادر معسكر منتخب مصر للشباب مصابا

تشارلز والعائلة البريطانية يصلون ويستمنستر لبدء جنازة الملكة إليزابيث

دولة عربية تعوّم عملتها أمام الدولار

بدء توافد المحترفين إلى معسكر المنتخب .. وفيتوريا يقلص القائمة

طلع العيب منه.."ماجدة" تنتقم من زوجها بعد خديعة العشر سنوات.. القصة الكاملة

الضرائب تواصل التحذير: إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف وسط الدماء.. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من House of the Dragon؟

بينهم دولة عربية.. 6 دول فقط لم توجه لها الدعوة لجنازة الملكة اليزابيث.. لماذا؟

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ