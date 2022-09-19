عاجل | بث مباشر لـ جنازة الملكة إليزابيث بحضور رؤساء العالم

فى خدمة مميزة، من صدى البلد، نقدم لكم بثا مباشرا لـ جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بمشاركة قادة و رؤساء العالم، ووفود من جميع الدول.

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو لوصول القادة والزعماء للمشاركة فى الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.

ووجهت حكومة بريطانيا عدة دعوات الأسبوع الماضي، لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية؛ إذ من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب يتقدمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الكومنولث، فضلاً عن اصطفاف عشرات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية الذين سيأتون لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش.