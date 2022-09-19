محافظ بني سويف: إزالة 200 حالة تعد في المرحلة الثانية من الموجة الـ20

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



وصرح المحافظ بحسب تقرير إدارة الأملاك، أنه تم أمس" إزالة 33 حالة تعد على مساحة 3100 متر، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه" منذ انطلاق المرحلة في 10 سبتمبر الجاري وحتى صباح اليوم" إلى 221حالة إزالة ،موزعة بواقع (101 تعد بالبناء على بمساحة 15 ألف و461 م أملاك دولة +120 حالة تعد على 5أفدنة أرض زراعية) .

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى ،خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يجري العمل حالياً في المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل