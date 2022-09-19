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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 9727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1859 نقطة.

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ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 19-9-2022

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أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

 انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12023 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3958 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة.

البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي مؤشرات قطاعات البورصة

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