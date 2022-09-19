الأعلى للجامعات: التقديم المباشر للجامعات الخاصة مستمر حتى نهاية سبتمبر

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن امتحانات القبول بالجامعات الأهلية قاصرة على 4 جامعات أهلية فقط بينما باقي الجامعات الدخول فيهم بمجموع الثانوية العامة فقط ومباشرة حيث يوجد 20 جامعة أهلية هذا العام الدراسي متاحة للطلاب من بينهم 12 جامعة جديدة.

وأضاف الغر ، لصدى البلد أن التقديم المباشر للجامعات الخاصة للطلاب مستمر حتى نهاية سبتمبر، بينما الجامعات الأهلية حتى الآن هم 12 جامعة تم افتتاحهم وكان لدينا 4 تم افتتاحها منذ عامين بينما كان بالفعل يوجد 4 جامعات موجودة بالفعل وبالتالي الجامعات الأهلية الموجودة هي 20 جامعة .

واستكمل : “ ليس لدينا جامعات أهلية أخرى متقدمة في الوقت الحالي والأمر ووجود جامعات أهلية أخرى يرجع إلى فكر الوزارة فيما بعد في هذا الموضوع وما سيتم وضعه من خطط” .