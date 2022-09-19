عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء المصرية تطلق حاضنة أعمال لمساعدة الاقتصاد المحلي على النهوض

حاضنة اعمال وكالة
حاضنة اعمال وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، بالشراكة مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن اطلاق حاضنة اعمال وكالة الفضاء (Space Startup Hub) ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (INTILAC) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد الغاية من تشكيل حاضنات الأعمال مساعدة رواد الاعمال الذين يمتلكون فكرة او ابتكار في أحد المجالات لتأسيس شركة ناشئة، وتعتبر أحد عوامل الدعم في برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة.

وتتمثل الأهداف الأساسية لحاضنات الأعمال في خلق فرص عمل في الاقتصاد المحلي وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة.

الهاكاثون الأكبر في تطبيقات الفضاء التابعة لوكالة "ناسا" يعود على أرض القاهرة

وتهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) إلي مساعدة الشركات الناشئة المبتكرة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي في جميع المجالات المرتبطة بالأنشطة الفضائية في مختلف المجالات وتوفير المهام التالية لهم:

1- توجيه الشركات الناشئة أو المشاريع حول كيفية التنافس مع اللاعبين المخضرمين في الصناعة.

2- توفير المساعدة في أساسيات ريادة الأعمال.

3- مساعدة الشركات الناشئة على توفير تكاليف التشغيل بالإضافة الي تمويل اولي بقميه تصل الي 200 ألف جنية مصري بالإضافة الي خدمات فنية وتصنيعية واستشارية وإدارية.

4- تقديم المساعدة التسويقية والدعم في أبحاث السوق وإنشاء العلامات التجارية.

5- توفير الخدمات اللوجستية من (مكاتب عمل -اتصالات – انتقالات – اعمال إدارية ومالية).

6- إضفاء المصداقية على الشركة، وهذا يساعد الشركة في الحصول على استثمارات وتسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية والوصول إلى المستثمرين الملاك ورأس المال الاستثماري.

7- امتلاك شبكة قوية من الأشخاص المؤثرين الذين يمكنهم ربط الشركات الناشئة أو المشاريع مع الشركات والأشخاص المتمرسين.

8- تنظيم برامج تدريبية شاملة في مجال الأعمال.

 مجالات عمل الحاضنة:

تشمل مجالات عمل حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) في كل الأنشطة المرتبطة بصناعة الفضاء، وتجمع صناعة الفضاء بين:

1. النظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لقطاع الفضاء.

2. النظم التكنولوجية والتصنيعية للأنظمة والمركبات الفضائية.

3. برمجيات الأنظمة الأرضية والأنظمة المدمجة وأنظمة الذكاء الصناعي.

4. المستشعرات والأنظمة المحمولة المختلفة في مجالات الاتصالات والملاحة والاستشعار ومراقبة الأرض واستكشاف الفضاء. 

5. مختلف تطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات (الصناعة -الاتصالات – الزراعة – التعليم – إدارة الموارد – التخطيط المستقبلي – الصحة – الترفيه – حماية ومراقبة الحدود)

 شروط التقديم: 

- وجود فكرة مبتكرة او نموذج أولي لحل مشكلة في المجالات السابق ذكرها المرتبطة بصناعة الفضاء – وغيرها من المجالات ذات الصلة) .

- وجود فريق عمل مكون من 2 الي 5 أفراد ( من المخترعين والمبتكرين او رواد الأعمال او حديثي التخرج ).

- أن يكون المشروع ذو طابع تكنولوجي وقابل للتطبيق ويخدم التحديات الوطنية (خطة مصر 2030).

- لم يمر علي تأسيس الشركة ثلاث سنوات (حال وجود شركة) عند نزول الإعلان.

- لم يسبق احتضان فكرة المشروع في احدي الحاضنات.

 فتح باب التقدم في 1/9/2022، ويمكن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي التسجيل: https://forms.gle/aoLayKvs6bbvKgw69  

اوالموقع الإلكتروني لحاضنة وكالة الفضاء المصرية (www.Space-incubator.com) ولمدة 3 أسابيع على ان يتم عقد جلسة استفسارية يوم الاثنين من كل أسبوع خلال فترة التقديم (1 – 3 مساءً) للرد على جميع الاستفسارات.

وكالة الفضاء المصرية الأهداف الأساسية لحاضنات الأعمال الاقتصاد المحلي وتسويق التقنيات احتياجات الشركات الجديدة ريادة الاعمال الإبداع والابتكار روح الإبداع والابتكار حاضنة وكالة الفضاء المصرية Space Startup Hub الأنشطة الفضائية الموقع الإلكتروني لحاضنة وكالة الفضاء المصرية Space Startup Hub INTILAC التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

لماذا ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا زيًا تراثيًا في جنازة إليزابيث؟

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ