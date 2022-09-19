وكالة الفضاء المصرية تطلق حاضنة أعمال لمساعدة الاقتصاد المحلي على النهوض

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، بالشراكة مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن اطلاق حاضنة اعمال وكالة الفضاء (Space Startup Hub) ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (INTILAC) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد الغاية من تشكيل حاضنات الأعمال مساعدة رواد الاعمال الذين يمتلكون فكرة او ابتكار في أحد المجالات لتأسيس شركة ناشئة، وتعتبر أحد عوامل الدعم في برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة.

وتتمثل الأهداف الأساسية لحاضنات الأعمال في خلق فرص عمل في الاقتصاد المحلي وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة.

وتهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) إلي مساعدة الشركات الناشئة المبتكرة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي في جميع المجالات المرتبطة بالأنشطة الفضائية في مختلف المجالات وتوفير المهام التالية لهم:

1- توجيه الشركات الناشئة أو المشاريع حول كيفية التنافس مع اللاعبين المخضرمين في الصناعة.

2- توفير المساعدة في أساسيات ريادة الأعمال.

3- مساعدة الشركات الناشئة على توفير تكاليف التشغيل بالإضافة الي تمويل اولي بقميه تصل الي 200 ألف جنية مصري بالإضافة الي خدمات فنية وتصنيعية واستشارية وإدارية.

4- تقديم المساعدة التسويقية والدعم في أبحاث السوق وإنشاء العلامات التجارية.

5- توفير الخدمات اللوجستية من (مكاتب عمل -اتصالات – انتقالات – اعمال إدارية ومالية).

6- إضفاء المصداقية على الشركة، وهذا يساعد الشركة في الحصول على استثمارات وتسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية والوصول إلى المستثمرين الملاك ورأس المال الاستثماري.

7- امتلاك شبكة قوية من الأشخاص المؤثرين الذين يمكنهم ربط الشركات الناشئة أو المشاريع مع الشركات والأشخاص المتمرسين.

8- تنظيم برامج تدريبية شاملة في مجال الأعمال.

مجالات عمل الحاضنة:

تشمل مجالات عمل حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) في كل الأنشطة المرتبطة بصناعة الفضاء، وتجمع صناعة الفضاء بين:

1. النظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لقطاع الفضاء.

2. النظم التكنولوجية والتصنيعية للأنظمة والمركبات الفضائية.

3. برمجيات الأنظمة الأرضية والأنظمة المدمجة وأنظمة الذكاء الصناعي.

4. المستشعرات والأنظمة المحمولة المختلفة في مجالات الاتصالات والملاحة والاستشعار ومراقبة الأرض واستكشاف الفضاء.

5. مختلف تطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات (الصناعة -الاتصالات – الزراعة – التعليم – إدارة الموارد – التخطيط المستقبلي – الصحة – الترفيه – حماية ومراقبة الحدود)

شروط التقديم:

- وجود فكرة مبتكرة او نموذج أولي لحل مشكلة في المجالات السابق ذكرها المرتبطة بصناعة الفضاء – وغيرها من المجالات ذات الصلة) .

- وجود فريق عمل مكون من 2 الي 5 أفراد ( من المخترعين والمبتكرين او رواد الأعمال او حديثي التخرج ).

- أن يكون المشروع ذو طابع تكنولوجي وقابل للتطبيق ويخدم التحديات الوطنية (خطة مصر 2030).

- لم يمر علي تأسيس الشركة ثلاث سنوات (حال وجود شركة) عند نزول الإعلان.

- لم يسبق احتضان فكرة المشروع في احدي الحاضنات.

فتح باب التقدم في 1/9/2022، ويمكن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي التسجيل: https://forms.gle/aoLayKvs6bbvKgw69

اوالموقع الإلكتروني لحاضنة وكالة الفضاء المصرية (www.Space-incubator.com) ولمدة 3 أسابيع على ان يتم عقد جلسة استفسارية يوم الاثنين من كل أسبوع خلال فترة التقديم (1 – 3 مساءً) للرد على جميع الاستفسارات.