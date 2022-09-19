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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التسامح منهج حياة.. عنوان اليوم الثاني للأسبوع الثقافي التاسع للأوقاف

الأسبوع الثقافي
الأسبوع الثقافي

انطلقت تحت رعاية وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي الثامن بسبع محافظات أمس الأحد ١٨ سبتمبر 2022م، تحت عنوان: "التسامح منهج حياة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

التسامح منهج حياة

ففي مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عمر، حاضر فيه أ.د/ إبراهيم حسن أحمد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بقنا، و أ.د/ محمد محمود ياسين مدرس الحديث بجامعة الأزهر، وقدم له الشيخ الحريري على عباس مفتش بالمديرية، والقارئ الشيخ محمد عبد الله عبد الحق قارئًا، والمبتهل الشيخ علاء أحمد السويسي مبتهلًا، بحضور دكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة، وجمع غفير من رواد المسجد.


وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين، حاضر فيه أ.د/ أحمد سيد شحاته أستاذ العقيدة والفلسفة كلية البنات جامعة الأزهر بالمنيا، والشيخ رائد يحيى عبد الحفيظ إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ أحمد شعراوي توفيق إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمود الصفتي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد زهني عبد الحي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.


وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصاري بشبين الكوم، حاضر فيه د/ عبد الكريم مصطفى أبو العينين مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالمنوفية، والشيخ بلال عطية درويش إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ مصيلحي عبد الوهاب قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد معوض فاضل مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.


وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة براس البر، حاضر فيه أ.د/ إبراهيم العتربي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط، والشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة، وقدم له الشيخ حسن الفيومي إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ حسام معوض قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.


وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر بدمنهور، حاضر فيه أ.د/ عبد الكريم عوض صالح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ عبد المجيد محمد الكرماني مدير شئون الإدارات بالمديرية، والقارئ الشيخ يوسف السيد ندا قارئًا، والمبتهل الشيخ عمرو محمد عبد المنطلب مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.


وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد الميعاد بالحي العاشر مدينة العاشر من رمضان، حاضر فيه الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة، والدكتور كيلاني عبد الرحمن مسئول المساجد بالمديرية، وقدم له الشيخ أنس عبد المنعم عمر إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ ناصر سيد أحمد قارئًا، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الحميد مصطفى مبتهلًا، بحضور الشيخ أحمد حسن مدير الإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

الأوقاف وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي التسامح منهج حياة مديرية أوقاف قنا

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