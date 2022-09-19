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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاميروني ويلعب بالبرتغال.. خالد الغندور يكشف تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن تفاصيل صفقة الفريق الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

وأكد خالد الغندور قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب كاميروني لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأضاف خالد الغندور، أن اللاعب الكاميروني يلعب في فريق مارتيميو البرتغالي ويجيد اللعب في عدد من المراكز المختلفة. 

 

وتابع أن الصفقة تقترب من الانتهاء خلال الأيام المقبلة. 

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وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من قبل نادي المقاولون العرب لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي هذا لتدعيم صفوف فريق المقاولون العرب في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وكان الزمالك تعاقد مؤخرا مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، بخلاف تواجد التونسي حمزة المثلوثي، مما تسبب في استبعاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لأحمد عيد من حساباته.


فيما تحدث  محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن  الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن وجود اتفاق بين جهاز المنتخب والجهاز الفني للزمالك على استبعاده من قائمة الفراعنة.
وكتب الحارس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :"اتفاجئت بعد اعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى ان هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا و هذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل و التأكد من مستر فيريرا انه لم يتواصل معه أحد تماما  و هذا الأمر أحزنني كثيرا لاننى كنت أتمنى أن امثل منتخب مصر !".

ووصلت  إلى القاهرة  صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من الكاميرون عقب خوض مباراة إيليكت التشادي مساء الأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك على نظيره  إيليكت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقترب من حسم التأهل لدور الـ32 للبطولة.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي  يوم 25 سبتمبر الجاري.

المقاولون العرب الزمالك نادي الزمالك بيراميدز خالد الغندور عواد حمزة المثلوثى

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