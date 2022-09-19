عزة مصطفى تعرض تقريرا إنسانيا.. ووالد الطفل يشكر الرئيس بعد الاستجابة الفورية

عرضت الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج "صالة التحرير"، تقريرا لطفل يدعي محمد سمير عمره 7 سنوات ويعاني من جلطة في الشريان البابي للقلب.

وتابعت خلال برنامجها والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الأطباء أوضحوا أنه يحتاج عملية تغيير مسار كي يستطيع أن يعيش بشكل طبيعي والدم يصل إلى الكبد والطحال.

وعلى الفور، استجاب الرئيس السيسي لهذا النداء الإنساني ووجه بعلاج الطفل، فضلا عن تجهيز المنزل وتشطيبه.



ومن جانبه أوضح والده تعليقا على استجابة الرئيس السيسي قائلا: «ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك له»، موجها الشكر للرئيس السيسي ..