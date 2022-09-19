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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب تشغيلها.. ألمانيا تغلق محطة نووية عقب وقوع حادث تسريب

محطة نووية
محطة نووية

تعرضت محطة نووية ألمانية، اليوم الإثنين، لتسريب، وذلك عقب إعادة تشغيلها ما تسبب في إغلاقها من جديد للصيانة.

ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في قطع إمدادات الغاز عن أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1"، وهو الأمر الذي جعل محللين عدة يتوقعون بأن القارة الأوروبية ستدخل على شتاء طاقة قارص، أعلنت ألمانيا أنها سوف تلجأ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتؤمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال منها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وزير الاقتصاد في ألمانيا، روبرت هابيك قوله إن من المرجح أن يوقع المستشار أولاف شولتس عقود التوريد خلال رحلته بالشرق الأوسط التي تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المحادثات تسير على قدم وساق، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الألماني: "إمدادات الغاز تتوسع تدريجيا، والحكومة تجري محادثات دائمة مع العديد من الدول وكذلك مع دول شبه الجزيرة العربية.. المستشار سيسافر الأسبوع المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة وسيكون بالتأكيد قادر على توقيع بعض عقود الغاز الطبيعي المسال هناك".

ومن المقرر أن يسافر مستشار ألمانيا  المملكة العربية السعودية وقطر في الرحلة التي تبدأ يوم السبت. قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت في مؤتمر صحفي دوري في برلين يوم الاثنين إن التعاون في مجال الطاقة يتصدر جدول أعماله.

وبحسب "بلومبرج"، قد يشكل الاتفاق مع دولة الإمارات دفعة لشولتس في ظل كفاح الحكومة لتعويض التدفقات الروسية بعد أن أغلق الكرملين خط أنابيب رئيسي. يتزايد قلق المسؤولين بشأن انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاك هذا الشتاء.

المملكة العربية السعودية التيار الكهربائى الشرق الاوسط تسريب في محطة نووية محطة نووية ألمانية

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