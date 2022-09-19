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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري ‏يلتقي المبعوث الأمريكى لليمن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

التقى سامح شكري ‏وزير الخارجية اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكى لليمن، تيم ليندركنج، على هامش أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. 

واستهل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين لقاءاته على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، وفقا لتغريدة نشرها السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على حسابه الرسمي عبر تويتر.

وكان شكري قد توجه أول أمس، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجاري

الخارجية سامح شكري المبعوث الامريكي سامح شكري وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الشق رفيع المستوى

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