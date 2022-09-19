شكري ‏يلتقي المبعوث الأمريكى لليمن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى سامح شكري ‏وزير الخارجية اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكى لليمن، تيم ليندركنج، على هامش أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستهل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين لقاءاته على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، وفقا لتغريدة نشرها السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على حسابه الرسمي عبر تويتر.

وكان شكري قد توجه أول أمس، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجاري