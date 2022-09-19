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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للامهات.. اذا توافرت هذه الشروط فالولاية التعليمية للابناء من حقك

صدى البلد

الاصل في القانون أن الولاية التعليمية تكون للاب، ولكن ربط القانون استمرار هذه الولاية بشروط، يؤدي الاخلال بها الي نزع الولاية ونقلها للام،واذا نظرنا للمادة  54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 سنجد انها نصت  علي ان  تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
ووفقا للمادة  فقد ربط القانون بين الحضانة للطفل وبين الولاية التعليمية للطفل بحيث تكون الولاية التعليمية للطفل بيد الحاضن .

 

متي تنتقل الولاية التعليمية للامهات؟ 

 

المحامي بالنقض وليد ادهم شرح المقصود بدعوي الولاية التعليمية والاوراق المطلوبة وحدد متي تنتقل من الاب الي الام؟.


اكد  ان دعوي الولاية التعليمية تختص بها محاكم الأسرة، حيث يطالب فيها المدعي بنقل الولاية التعليمية اليه وذلك لإدارة شئون الطفل من الناحية التعليمية وإتخاذ كافة الأمور التي تكون في صالح الطفل من الناحية التعليمية مثل التقديم في المدارس ونقل ملف الطفل  في مراحل التعليم المختلفة والتعامل من المدرية التعليمية... واخري .

 وتابع " الأصل في الولاية التعليمية للطفل تكون للأب ولكن في حالة قيام الأب بالإضرار والتقاعس عن الإهتمام بالناحية التعليمية للطفل مما يؤدي الي الإضرار بالمستوي التعليمي للطفل فيكون في هذه الحالة من حق الأم أن تطلب بنقل الولاية التعليمية للطفل اليها، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الأم في حالة استمرار علاقة الوجية بإثبات الأضرار التي لحقت بالطفل من الناحية التعليمية وإثبات تقاعس الزوج وعدم أهتمامة بتعليم الطفل .



واشار الي انه  في حالة الطلاق بين والد ووالده الطفل فيكفي في هذه الحالة تقديم قسيمة الطلاق وأن تكون حضانة الطفل للأم فيصدر قاضي الأمور الوقتية أمر بالولاية التعليمية للأم .

 
وفي  حالة وفاة الأب تنتقل الولاية التعليمية للأم الحاضنة في حاله وجودها  ووجود حضانةالأطفال معها، أما في حالة وجود حضانة الأطفال بيد شخص أخر وفقاً للقانون ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة الي من بيده حضانة الطفل، علي ان تظل الولاية التعليمية لدي الحاضن الي إنتهاء سن الحضانة للطفل أو انتقال الحضانة لغيره. 

الاوراق المطلوبة لاقامة دعوي الولاية التعليمية 

وعن  الاوراق المطلوبة واجراءات اقامة دعوي الولاية التعليمية قال المحامي وليد أدهم انها تشمل  قسيمة طلاق وشهادات ميلاد الاولاد..وصورة بطاقة الزوج او قسيمة الزواج المثبت به محل اقامته. 

واشاو الي انه بعد تجهيزها تتوجه  للمحكمة التابع لها محل اقامتك او محل اقامة طليقك ..و تتوجه للادارة المختصة ثم تقوم بكتابة طلب ولاية تعليمية، وتقدمه  لقاضي  للآمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه بالولاية التعليمية .

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