قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تخصص 4 ملايين جنيه إسترليني لصالح الدعم الإنساني وإزالة الألغام في غزة

رئيس الحكومة البريطانية
رئيس الحكومة البريطانية
علي صالح

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن حزمة دعم إنساني جديدة موجهة لقطاع غزة، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات وتحسين سلامة العاملين في المجال الإغاثي، من خلال تمويل عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان رسمي، إن بلادها خصصت 4 ملايين جنيه إسترليني لصالح دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الإنساني وتهيئة الظروف لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن الوضع الإنساني الراهن هناك “يائس ويحتاج إلى استجابة عاجلة”.

وأوضحت كوبر أن هذا التمويل سيساعد في إزالة ما يقارب 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة المنتشرة وسط الأحياء المدنية، والتي تُعد من أكبر العوائق أمام إيصال الإمدادات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددة على أن "ضمان المرور الآمن للمساعدات يمثل خطوة أساسية على طريق إحلال السلام الدائم".

وأضافت: “لن نستطيع إيصال المساعدات بالكميات اللازمة ما لم نضمن أولاً إزالة المتفجرات وتأمين الممرات الإنسانية، فالحياة اليومية في غزة لن تعود إلى طبيعتها دون هذا الجهد الحيوي.”

من جانبه، أكد ريتشارد بوتلر، مدير التصميم والدعم العملياتي في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن الجهود البريطانية تشكل دعمًا مباشرًا لعمل فرق الأمم المتحدة على الأرض، موضحًا أن “التحدي الأكبر الآن هو التعامل مع بقايا الذخائر التي تهدد حياة المدنيين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم أو الحصول على الغذاء والمياه”.

وأشار بوتلر إلى أن الدائرة تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمات إنسانية مثل “هالو” و**“ماج”** لتأمين المواقع المدنية وإزالة الأنقاض تمهيدًا لإعادة بناء الأحياء المدمّرة، لافتًا إلى أن أكثر من ثلث مناطق غزة تحتاج إلى عمليات تطهير عاجلة لضمان سلامة السكان والعاملين الإنسانيين.

ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية مقر منظمة هالو في ويلتون خلال الأيام المقبلة، حيث ستلتقي بخبراء إزالة الألغام وممثلين عن الأمم المتحدة لمتابعة سير العمليات، قبل أن تتوجه في زيارة إلى الشرق الأوسط لمواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين بشأن سبل دعم جهود إعادة إعمار غزة.

جهود بريطانية متواصلة في المسار الإنساني
تأتي هذه الخطوة في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة من لندن لدفع الأطراف الدولية نحو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود المفروضة على المعابر. وتعدّ المملكة المتحدة من أبرز المانحين في ملف الإغاثة الفلسطينية، حيث ساهمت في الأشهر الأخيرة في تمويل برامج الغذاء والمياه والطاقة المؤقتة.

ويرى مراقبون أن التحرك البريطاني الأخير يمثل تحوّلًا في طبيعة المساعدات المقدَّمة لغزة، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على الدعم الإغاثي المباشر، بل بات يشمل الجانب الأمني واللوجستي الذي يمكّن المنظمات الدولية من العمل بفعالية أكبر على الأرض. كما يعتبر خطوة ضمن الجهود الغربية لدعم خطة السلام الأمريكية الرامية إلى الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى عملية سياسية شاملة تضمن إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

الحكومة البريطانية حزمة دعم إنساني قطاع غزة المنظمات الإنسانية وزيرة الخارجية البريطانية ريتشارد بوتلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد