عباس شراقي: إثيوبيا تمتلك 12 نهرًا لكنها تصر على افتعال الأزمات مع جيرانها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تمتلك نحو 12 نهرًا رئيسيًا، منها 3 فقط تصب في نهر النيل، بينما 9 أنهار أخرى لا علاقة لها بالنيل، لكنها رغم ذلك تُصر على افتعال الأزمات المائية مع جيرانها كافة، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس سياسة توسعية ومتعنتة في إدارة الموارد المائية.

وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز هذه الأنهار نهر أومو الذي يتجه جنوبًا إلى كينيا ويُعد المصدر الأساسي لبحيرة توركانا، وهي أكبر بحيرة في المناطق الصحراوية، يعيش حولها مئات الآلاف من المواطنين الكينيين.

وأشار إلى أن إثيوبيا أقامت ثلاثة سدود سابقة على هذا النهر، أحدثت تأثيرات سلبية واضحة على منسوب البحيرة وعلى حياة المجتمعات المحلية، دون أي تشاور أو اتفاق مسبق مع الجانب الكيني.

وأضاف أستاذ الموارد المائية أن إثيوبيا تكرر نفس النهج في كل مشروعاتها، سواء مع مصر والسودان في ملف سد النهضة أو مع كينيا والصومال في مشروعات أنهارها الأخرى، حيث تمضي في البناء دون أي تنسيق أو التزام بالاتفاقات الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.

واختتم شراقي تصريحه مؤكدًا أن استمرار هذا النهج الإثيوبي يهدد الأمن المائي الإقليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تُبنى على حساب حقوق الشعوب أو استقرار دول الجوار.