ناس عندها مليارات.. أحمد موسى: معملناش زي اللي خافوا من الإخوان

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تاريخه في مواجهة جماعة الإخوان من خلال مقالاته بجريدة الأهرام.

وقال موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أنا واجهت هذه العصابة الإخوانية من قبل 2011، متابعا:" أنا فضخت الإرهابي ابراهيم الزيات من 2009".

وأضاف موسى:"الإخوان دخلوا ألمانيا من خلال سعيد رمضان زوج بنت حسن البنا، بعدما أسس المركز الإسلامي في ميونيخ عام 1958، ولديه ابن ألقي القبض عليه في فرنسا أكثر من مرة بسبب تهم التحرش، وإبراهيم الزيات تولى إدارة المركز الإسلامي ويعد أخطر شخصية إخوانية جهزت الأرضية للجماعة في أوروبا وتركيا، كون متزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان".



وأكمل موسى،:" الحمدلله مخوفناش زي اللي خافوا ووصلوهم للحكم وفضحت الاخوان بجريدة الاهرام، متابعا:" ناس عندها مليارات ويحاولون عمل غسيل أموال من خلال العمل الإعلامي".