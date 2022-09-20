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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فتح باب تقديم الأوراق والملف بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس فتح باب تقديم الأوراق وفتح الملف بألسن عين شمس لاستقبال أوراق الطلاب لتقديم الشهادات الأصلية للكلية وسط إجراءات احترازية من قبل إدارة الكلية.

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وأشارت إدارة الكلية إلى أنه لا يمكن التقديم إلا في اليوم المحدد لكل قسم:

تركي - كوري: الثلاثاء 20/9/2022

عبري - تشيكي: الأربعاء 21/9/2022

سواحلي- برتغالي: الخميس 22/9/2022

انجليزي عربي: الأحد 25/9/2022

صينى - فارسي: الاثنين 26/9/2022

ألماني - فرنسي: الثلاثاء 27/9/2022

اسباني - ايطالي: الأربعاء 28/9/2022

روسي - ياباني: الخميس 29/9/2022

المتخلفين عن مواعيد التقديمات: الأحد 2/10/2022

ونوهت الكلية بالالتزام بالمواعيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا مشيرا الي انه غير مسموح بدخول أولياء الأمور عند التقديم.

وأكدت على من يتخلف عن المواعيد المحددة بالجدول  يلتزم بالتقديم في يوم المتخلفين عن التقديم.

وشددت كلية الالسن جامعة عين شمس علي أن تقديم اصول الاوراق والمصروفات الدراسية للفرقة الاولى المستجدين بالعام الجامعى 2022-2023 من جميع الطلاب حفظ رقم المسلسل الموجود بجوار اسم الطالب وكتابة رقم المسلسل على الملف بعد استلامه من إدارة شئون الطلاب

قسم اللغات الشرقية شعبة اللغة التركية

https://drive.google.com/.../19.../view...

قسم اللغة الكورية

https://drive.google.com/.../1fsoVZUC6ApbFSpJ2grw.../view...


وكانت قد أعلنت كلية الألسن عن 8 برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

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