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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. 3 آلاف ريال غرامة لمن يضع أقماعا أمام منزله

السعودية .. 3 آلاف
السعودية .. 3 آلاف ريال غرامة لمن يضع أقماعا أمام منزله

أكد المتحدث باسم أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية، محمد البقمي، عدم أحقية أصحاب المنازل بإغلاق المنطقة المحاذية لها، لمنع إيقاف السيارات.

وأشار في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الشارع "حق عام وليس تابع لحدود ملكية أصحاب المنازل".

وتابع "تطبّق المادة ٣ /‏ ٣٩ من جدول المخالفات والجزاءات البلدية التي تنص على أن أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة بقيمة 3000 ريال".

وأضاف أن العقوبة ترفق بقرار تصحيح المخالفة بإزالة الحواجز التي تم وضعها، وفقا للصحيفة "السعودية".

من جهته، أوضح المستشار القانوني سيف الحكمي أن ملكية صاحب المنزل بحدود الصك، والمحدد به الأطوال والمساحة.

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ولفت إلى أن البعض يعتقد أن الموقف الذي أمام منزله يتبع له، لكن ذلك يعد من المرافق العامة ويمكن لمن لم يجد موقفا أن يستخدمه بالوقوف فيه، إلا أن يكون الموقف موثقا ضمن صك الملكية، وبالتالي هو ملك صاحب المنزل وليس من الطريق.

وفي وقت سابق، أثار صاحب قصر في جدة حالة من الجدل، بعدما أغلق المنطقة المحاذية لمنزله بالسلاسل لمنع إيقاف المركبات بجانبه.

فيما أكد محكم قانوني أن هذا التصرف يعد مخالفة نظامية من صاحب القصر، لأنه أعاق حركة مرور السيارات وأيضا حركة المارة.

وشدد على أن هناك لوائح تنص على كيفية التعامل مع الأماكن العامة بالمملكة العربية السعودية واحترام الآخرين.

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