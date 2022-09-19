بايدن وزوجته يتعرضان لموقف محرج في جنازة إليزابيث

اضطر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى الانتظار للحظات في موقف وُصف بالمحرج، قبل الوصول إلى مقعده، في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

شيعت الملكة الى مثواها الأخير وسط طقوس تقليدية بعدما أمضت ٧٠ عاما.

ويتمثل الموقف في أنه رغم أهمية بايدن كأقوى شخص في العالم ورئيس الولايات المتحدة، لم يخول له أن يحدث تغييرا في ترتيبات الجنازة.

ولدى وصول الرئيس الأميركي رفقته زوجته جيل إلى كنيسة "ويستمنستر آبي"، اضطر إلى الانتظار في المدخل للحظات ريثما يمر حاملو صليب جورج وفكتوريا.

ويعد صليب فكتوريا إلى جانب صليب جورج، من أرفع الأوسمة العسكرية الممنوحة في المملكة المتحدة، ولذلك، فإن حامليها حظوا بالأولوية في الدخول.

وفيما كان حاملو الوسامين يمرون أولا في الكنيسة، ظل بايدن (79 عاما) وزوجته الأستاذة الجامعية (71) يتبادلان الأحاديث مع مسئولين.

لكن بايدن بدا متفهما للموقف، إذ ظهر وهو مبتسم، بينما كان يمسك يد زوجته التي ارتدت اللون الأسود حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.