تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. الكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب دبلوم الزراعة ، اصبح من اكثر الاشياء التي يبحث عنها جميع الطلاب لمعرفة قائمة الكليات والمعاهد التى تسمح بإنضمام لهم ومعرفة مؤاشرات القبول للكليات والمعاهد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب دبلوم الزراعة.

أعلنت وزارة التعليم العالى عن فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب الشهادات الفنية المتنوعة والحد الأدنى للقبول للكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم الزراعة ، وتستمر فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتي 22 سبتمبر الجارى.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. الكليات والمعاهد المتاحة لشهادة زراعي ثلاث سنوات

وجاءت الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم الزراعة 2022 كما أعلنتها الوزارة عبر موقعها الرسمي كالاتي:

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لـ طلاب دبلوم الزراعة ثلاث سنوات

زراعة الوادي الجديد 92.54

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 88.13

تربية كفر الشيخ 87.81

تربية المنيا 86.54

زراعة المنصورة 86.00

زراعة المنوفية بشبين الكوم 85.81

زراعة بنها بمشتهر 85.09

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 85.09

تربية طنطا 84.72

تربية المنوفية بشبين الكوم 84.57

تربية دمنهور 84.18

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 81.27

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 78.90

ك.ت. فني صناعى شبرا 78.90

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 78.72

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 72.18

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 71.09

ش.مطاعم فني سياحة قنا 70.54

الفني للفنادق قنا 70.36

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 70.18

الفني للفنادق الاسكندريه 70.00

الفني للفنادق المطريه 70.00

الفني للفنادق بور سعيد 70.00

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 68.36

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 68.18

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 67.22

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 66.18

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 66.00

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 65.45

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 65.27

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب دبلوم الزراعة ثلاث سنوات

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 64.36

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 63.45

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 63.27

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 62.90

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 62.72

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 61.27

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 61.27

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 61.09

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.90

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 60.54

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.54

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60.36

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 60.00

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 60.00

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 60.00

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 60.00

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 60.00

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 60.00

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 60.00

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لـ طلاب دبلوم الزراعة خمس سنوات

زراعة عين شمس 75.00

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 73.88

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 64.25

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب دبلوم الزراعة خمس سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. قواعد القبول بالجامعات والكليات المتاحة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية 2022 بكليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد، التي تقبل طلاب.

الدبلومات بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2022 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي “شعبة ترميم

آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم

المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2022 بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022 – 2023 وفقا للشروط.