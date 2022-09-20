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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سناتور جمهوري لولاية ويسكونسن يثير غضب الديمقراطيين بسحب دعمه لمرشح ميلووكي

الشيوخ الامريكي
الشيوخ الامريكي

تضم جلسة الاستماع المقبلة التي ستعقدها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن المرشحين القضائيين للرئيس الامريكي جو بايدن ستة مرشحين بدلاً من خمسة مرشحين معتادين نتيجة للمعاملة بالعين بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن اختيار محكمة ويسكونسن متعثر ومحكوم عليه بالفشل على الأرجح.

وجاءت قائمة المرشحين الأكبر من المعتاد لجلسة جلسة اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء بعد أن أثار السناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن غضب الديمقراطيين بسحب دعمه لترشيح وليام بوكان لقاضي الدائرة في مقاطعة ميلووكي.

كان جونسون قد أوصى في الأصل بشكل مشترك بوكان في البيت الأبيض مع زميلته الديمقراطية في ولاية ويسكونسن ، السناتور تامي بالدوين ، للحصول على مقعد في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ويسكونسن.

لكنه عكس مساره في فبراير وأعلن أنه لن يعيد 'القسيمة الزرقاء' إلى لجنة بوكان ، وهو شقيق النائب الديمقراطي مارك بوكان ، والذي كان سيصبح أول قاضٍ اتحادي من مجتمع المثليين في ولاية ويسكونسن.

وتم الإعلان عن فشل جونسون في إعادة القسيمة الزرقاء، التي تستخدمها اللجنة القضائية لالتماس آراء أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية ، قبل يوم من سماع اللجنة من Pocan، وقد حكم عليها بشكل أساسي بترشيحه.

وبينما اتبع رئيس اللجنة، السناتور الديمقراطي ديك دوربين من إلينوي، ممارسة اعتمدها الجمهوريون خلال إدارة ترامب بعدم طلب زلات زرقاء لمرشحي الدوائر ، فقد واصل احترامهم في اختيار محكمة المقاطعة.

ولكن بعد أن حصل جونسون بالمثل في يوليو على دعمه لمرشح المدعي العام الأمريكي، سوبين شاه من بيركنز كوي، قال دوربين إنه 'سينظر في كيفية قيام اللجنة بوضع الأساس'.

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وتبدأ تلك العملية بجلسة الاستماع يوم الأربعاء ، عندما قال أحد مساعدي اللجنة الديمقراطيين إن الديمقراطيين 'سيعوضون عن مكان خسروا في وقت سابق من هذا العام عندما رفض السناتور جونسون ، في اللحظة الأخيرة ، إعادة قوته الزرقاء' على مرشح ولاية ويسكونسن ، على حد قولها في بريد إلكتروني.

ولم يستجب ممثلو جونسون والسيناتور تشاك جراسلي ، العضو الجمهوري البارز باللجنة ، لطلبات التعليق.

وسيتضمن المرشحون الستة - اثنان لمحاكم الدائرة وأربعة لمحاكم المقاطعات - جولي ريكلمان ، المحامية في مركز الحقوق الإنجابية التي جادلت في الجانب الخاسر من Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ، وهي القضية التي ألغت فيها المحكمة العليا الأمريكية قراره التاريخي لعام 1973 في قضية رو ضد وايد بالاعتراف بالحق في الإجهاض على الصعيد الوطني.

وتم ترشيحها لدائرة الاستئناف الأمريكية الأولى ومقرها بوسطن. 

وستظهر إلى جانب قاضية المحكمة العليا في ولاية كونيتيكت ماريا أروجو كان ، وهي مرشحة لمحكمة الاستئناف الثانية في الولايات المتحدة ومقرها نيويورك.

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