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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت رافض في البداية.. أحمد سلامة يكشف تفاصيل زي الكتاب ما بيقول..فيديو

أحمد سلامة
أحمد سلامة

 كشف أحمد سلامة، تفاصيل تقديمه برنامج " زي الكتاب ما بيقول"، وتفاصيل  تقديمه للبرنامج على شاشة التليفزيون بدلا من السوشيال ميديا.

 

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وقال أحمد سلامة في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   زمان كنت شغال في شركة إنتاج ديجيتال ميديا وطلبوا مني تقديم فكرة برنامج على السوشيال ميديا ".

 

 وأضاف أحمد سلامة:" انا كنت بشتغل معلق صوتي فقط دون الظهور امام الكاميرا وكنت رافض إني أظهر في برنامج".

 

 وتابع احمد سلامة:"  لكن أصدقائي  أصروا إني اقدم برنامج  وفكرت  في اسم البرنامج وتوصلت لـ «زي الكتاب ما بيقول»".

 

 وأكمل احمد سلامة :"  كتبنا اول حلقة من البرنامج  وكانت عن مشروعات عملاقة  وبدأت المسيرة".

أحمد سلامة اسعاد يونس صاحبة السعادة برنامج اخبار التوك شو

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