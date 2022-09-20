كنت رافض في البداية.. أحمد سلامة يكشف تفاصيل زي الكتاب ما بيقول..فيديو

كشف أحمد سلامة، تفاصيل تقديمه برنامج " زي الكتاب ما بيقول"، وتفاصيل تقديمه للبرنامج على شاشة التليفزيون بدلا من السوشيال ميديا.

وقال أحمد سلامة في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" زمان كنت شغال في شركة إنتاج ديجيتال ميديا وطلبوا مني تقديم فكرة برنامج على السوشيال ميديا ".

وأضاف أحمد سلامة:" انا كنت بشتغل معلق صوتي فقط دون الظهور امام الكاميرا وكنت رافض إني أظهر في برنامج".

وتابع احمد سلامة:" لكن أصدقائي أصروا إني اقدم برنامج وفكرت في اسم البرنامج وتوصلت لـ «زي الكتاب ما بيقول»".

وأكمل احمد سلامة :" كتبنا اول حلقة من البرنامج وكانت عن مشروعات عملاقة وبدأت المسيرة".