يحيى وكنوز.. حوار كوميدي بين صاحبة السعادة وأصغر المذيعين في الشركة المتحدة

احتفلت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”، بانضمام أصغر مذيعين « عرائس كرتونية» لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم فقرات يحيى وكنوز في برنامج رحلة سعيدة .

ودار نقاش كوميدي ومضحك بين إسعاد يونس ومقدمي شخصيات يحيي وكنوز في برنامج رحلة سعيدة .

وقالت الشخصية الكرتونية كنوز موجهة حديثها لإسعاد يونس:" هل عقد حضرتك فيه زيادة سنوية، لأني قلتهلم لازم ابقى زي صاحبة السعادة في العقد بتاعي".

ومن جانبه قال الشخصية الكرتونية يحيي :" انا شايف إنك لازم تغيري إسم صاحبة السعادة لأن برنامجنا اسمه رحلة سعيدة، وكده هيبقى تقليد ".

ووجهت إسعاد يونس نصيحة لهما قائلة:" الناس بتحبكم عشان شاطرين وبتقدموا حاجة حلوة ولسه كمان هتقدموا فقرات مشوقة في برنامج رحلة سعيدة وهتقدموا موضوعات جيدة عن الحضارة المصرية ".