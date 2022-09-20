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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى وكنوز.. حوار كوميدي بين صاحبة السعادة وأصغر المذيعين في الشركة المتحدة

يحيي وكنوز
يحيي وكنوز

احتفلت الفنانة إسعاد يونس،  مقدمة برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”، بانضمام أصغر مذيعين « عرائس كرتونية» لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم فقرات يحيى وكنوز في برنامج رحلة سعيدة .

 

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برامج أطفال.. إسعاد يونس تشيد بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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بنلعب.. زهرة رامي عن رحلة سعيدة: برنامج للأطفال والأسرة.. فيديو

 ودار نقاش كوميدي ومضحك بين إسعاد يونس ومقدمي شخصيات يحيي وكنوز في برنامج رحلة سعيدة .

 

وقالت  الشخصية الكرتونية كنوز موجهة حديثها لإسعاد يونس:"  هل عقد حضرتك فيه زيادة سنوية، لأني قلتهلم لازم ابقى زي صاحبة السعادة في العقد بتاعي".

 

ومن جانبه قال الشخصية الكرتونية  يحيي :"  انا  شايف إنك لازم تغيري إسم صاحبة السعادة لأن برنامجنا اسمه رحلة سعيدة، وكده هيبقى تقليد ".

 

ووجهت إسعاد يونس نصيحة لهما قائلة:"  الناس بتحبكم عشان شاطرين وبتقدموا حاجة حلوة ولسه كمان هتقدموا فقرات مشوقة في برنامج رحلة سعيدة وهتقدموا موضوعات جيدة عن الحضارة المصرية ".

صاحبة السعادة اسعاد يونس يحيي كنوز رحلة سعيدة اخبار التوك شو

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