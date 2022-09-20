شرطة نيويورك: اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام الأضخم منذ سنوات خاصة بعد كورونا

أكدت قيادة الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تشهد حضورا هو الأضخم على مدى سنوات لاسيما بعد جائحة كورونا.



وذكرت أن نحو ضعف عدد قادة العالم والدبلوماسيين يشاركون في اجتماعات هذا العام والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وقال كينيث كوري المسئول بقيادة شرطة مدينة نيويورك ، في تصريح له، إن هذا الحضور الضخم من القادة والشخصيات يعني أن هناك الكثير من الحراسات ومواكب المرور المتنقلة وتغييرات وإغلاقات في مسارات الطرق ونقاط تفتيش كل هذا بما يتجاوز ما حدث في العام الماضي.



يذكر أن العديد من القادة كانوا ألقوا في العامين الماضيين كلماتهم افتراضيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب جائحة كورونا، لكنهم يحضرون هذا العام بصورة شخصية.



ووصل متوسط السرعة حول مقر الأمم المتحدة إلى 4 أميال في الساعة " حوالي 6 كيلومترات " وهو ما يعني أن من يحتاج للوصول للمقر من الأفضل أن يأتي ماشيا.